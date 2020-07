Madonna in Senza veli a 61 anni e con le stampelle

Madonna in topless a 61 anni (e con le stampelle) - (Di martedì 7 luglio 2020) Roberta Damiata Con un selfie super hot in cui si mostra in Senza veli sorretta da una stampella, Madonna ha rassicurato i fan circa il suo stato di salute dopo l'intervento al ginocchio Ad agosto compirà 62 anni, ma è proprio il caso di dire che Madonna “barcolla ma non molla” per usare un vecchio adagio che in questo caso è perfettamente aderente sia al personaggio sia al momento che sta vivendo. “Everyone has a Crutch” (Tutti hanno una stampella), ha scritto sul suo profilo Istagram fotografandosi in Senza veli con appunto una stampella con cui si sorregge dopo l’intervento al ginocchio. Un’operazione necessaria dopo una serie di lesioni che la popstar mondiale si era procurata durante i suoi innumerevoli tour sold out, tanto da dover cancellare, e non con poche polemiche, parecchie date del suo ultimo concerto ... Leggi su ilgiornale

Nonostante ciò Madonna Louise Veronica Ciccone – meglio conosciuta semplicemente come Madonna – non lesina scatti hot per i propri fan. Tra una story in supporto al movimento Black Lives Matter e ...

Nonostante ciò Madonna Louise Veronica Ciccone – meglio conosciuta semplicemente come Madonna – non lesina scatti hot per i propri fan. Tra una story in supporto al movimento Black Lives Matter e ...