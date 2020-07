Lorella Boccia, stop a Rivelo: a settembre il programma non torna su Real Time (Di martedì 7 luglio 2020) Martedì 7 luglio 2020 Discovery ha presentato i suoi nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Tra conferme e certezze non manca qualche assenza che fa chiacchierare, come quella di Rivelo il programma condotto da Lorella Boccia in onda su Real Time. La trasmissione è andata avanti, con un discreto successo, per ben due stagioni … L'articolo Lorella Boccia, stop a Rivelo: a settembre il programma non torna su Real Time proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

TV_Italiana : #Rivelo con Lorella Boccia non sembra essere nei piani di @realtimetvit. ?????? #DiscoveryReacts #PalinsestiDiscovery - peppe_zk : RT @Gaia_Mai_: Quindi voi mettete Elodie e Lorella Boccia a ballare il flamenco su un tavolino e noi dovremmo pure rimanere eterosessuali c… - okcomunque : ship elodie e lorella boccia: elella - virginiaverga1 : RT @Gaia_Mai_: Quindi voi mettete Elodie e Lorella Boccia a ballare il flamenco su un tavolino e noi dovremmo pure rimanere eterosessuali c… - danidibbi_ : RT @Gaia_Mai_: Quindi voi mettete Elodie e Lorella Boccia a ballare il flamenco su un tavolino e noi dovremmo pure rimanere eterosessuali c… -