Lecce Lazio LIVE 2-1: rosso a Patric, biancocelesti in 10 (Di martedì 7 luglio 2020) Allo Stadio Via del Mare, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Via del Mare”, Lecce e Lazio si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Lazio 2-1 MOVIOLA 90’+3 rosso Patric – Non ci pensa due volte Maresca a buttare fuori dal campo il giocatore per aver morso Donati 86′ Super parata Gabriel – Il portiere salva una rete praticamente già fatta di Adekanye. Il giocatore ha tentato di testa la conclusione 85′ Ultimo cambio Inzaghi – Dentro Adekanye al posto di Lazzari 81′ Cartellino giallo – Ammonito Immobile per proteste. 75′ Salvataggio Acerbi – Strakosha respinge il tentativo di Mancosu su assist di Farias, poi mette fuori il ... Leggi su calcionews24

