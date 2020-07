La fontana smart per cani e gatti che mantiene l’acqua alla temperatura giusta (Di martedì 7 luglio 2020) Al contrario di alimenti, cucce e lettiere, la ciotola per l’acqua di cani e gatti si è pressoché mantenuta nel formato tradizionale, assai economico, senza progetti innovativi in grado di prendere piede su ampia scala. A staccarsi dal passato ci prova Alvinoo, una fontana smart per i cuccioli che sfrutta un sensore e un algoritmo per monitorare e conservare la temperatura dell’acqua. Gli studi scientifici hanno dimostrato che gli animali domestici a noi più cari hanno una temperatura corporea ideale inclusa tra i 38-39 gradi centigradi, mentre quella più idonea dell’acqua da bere si aggira sui 22 gradi centigradi, valore che gli evita malattie urinarie e renali. Dotata di un filtro a quattro strati per bloccare capelli, detriti, sabbia, ruggine e polvere, la fontana conta su un serbatoio separato dalla base di alimentazione in modo da ... Leggi su wired

Incidente sulla Cassia. Muore un uomo di 59 anni

Si tratta di un uomo di 59 anni, Fabio Fontana. Fabio viaggiava sulla sua smart insieme al figlio, che è uscito vivo per miracolo dall’incidente ed è stato trasportato in ambulanza al Belcolle per ...

