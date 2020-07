Iliad è entrata nel mercato della rete fissa (Di martedì 7 luglio 2020) Iliad sigla un accordo con Open Fiber per lo sbarco sulla rete fissa. L’operatore utilizzerà la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici), con cui Open Fiber sta cablando il Paese. L’intesa viene ufficializzata con un comunicato congiunto. «La partnership strategica con un player come Iliad – informa la nota – comprende l’intero perimetro del piano che Open Fiber sta realizzando con investimento diretto (271 città)». In Italia da due anni, Iliad può contare su una base di utenti di oltre 5 milioni e mezzo di persone. Il Gruppo vanta oltre 25 milioni di utenti tra fisso e mobile in Europa, Iliad, si legge nella nota, «ha da sempre espresso interesse verso il segmento della rete fissa in Italia, in ottica di convergenza tra fisso e mobile, ... Leggi su linkiesta

