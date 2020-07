Il Coronavirus e i “positivi per caso” (Di martedì 7 luglio 2020) Elena Dusi su Repubblica oggi racconta una storia curiosa: un ragazzo è finito in ospedale dopo una caduta dal motorino e, sottoposto a test per il Coronavirus SARS-COV-2, ha scoperto di essere positivo “per caso”. Altri dieci casi nel Lazio sono stati trovati in questo modo e questo è segno, spiega l’articolo, che COVID-19 circola ancora e soltanto i test che servono a bloccare l’entrata del virus nelle corsie hanno permesso di scoprirlo. I “positivi per caso” sono oltre un terzo dei contagi ufficiali. «È un dato che stiamo consolidando a livello nazionale», spiega Flavia Riccardo, epidemiologa dell’Istituto superiore di sanità. E che può voler dire due cose: che l’epidemia sta lasciando una scia di positivi asintomatici tutto sommato poco contagiosi. Oppure che il virus circola ... Leggi su nextquotidiano

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.709 • Deceduti: 34.869 (+8, +0%) • Dimessi/Guarit… - fanpage : Fiumicino, controllati i 225 passeggeri di un aereo dal Bangladesh: 14 positivi al coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zaia: 'Carcere per i positivi che vanno in giro' #zaia - israele360 : Se le misure intraprese negli ultimi due giorni non fermeranno la crescita dei positivi, potrebbe esserci un lockdo… - infoitinterno : Coronavirus, rischio nuovo focolaio in Irpinia: i positivi salgono a otto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “positivi Coronavirus: Gallera, 'bene ministero Salute su nuova catalogazione positivi' Affaritaliani.it