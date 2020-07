Ibrahimovic: “Può essere il mio ultimo mese al Milan” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic suona la carica nel post partita della sfida contro la Juventus: “Con me dall’inizio lottavamo per lo scudetto” Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato importanti dichiarazioni al termine di Milan-Juventus ai microfoni di Dazn. Il fuoriclasse svedese ha dichiarato: “Sto facendo ottimi allenamenti, facendo bene, oggi ho giocato tutta la gara, sto bene e cerco di aiutare la squadra. Sono presidente allenatore e giocatore ma mi pagano solo come calciatore. Se ero qui dall’inizio vincevamo lo scudetto. C’è ancora un mese e vediamo, qui ci sono cose che non sono in controllo. Giocare senza tifosi è un peccato, una situazione strana. Facciamo il nostro, siamo professionisti. Poteva essere l’ultima volta di vedermi live a San Siro (contro la Juventus ndr) – ha rivelato Ibrahimovic. Mi piace giocare in questo Milan, ... Leggi su zon

