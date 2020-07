I 70 anni di Panatta: “Nella mia vita sono stato in guerra soprattutto contro me stesso” (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - “Nella mia vita sono stato spesso in guerra con me stesso, il mio problema è che non sono mai del tutto contento di ciò che faccio”. Prima di iniziare l'intervista con l'AGI sui suoi primi 70 anni, con l'autoironia e il disincanto tutti capitolini che l'hanno sempre contraddistinto Adriano Panatta, nato il 9 luglio del 1950, ex numero 4 del mondo, dominatore del 1976 tennistico, quando portò a casa gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e la Coppa Davis sfoggiando una provocatoria maglietta rossa contro il Cile di Pinochet, premette scherzando che una mezz'ora al telefono per parlare di sé stesso è eccessiva. Perché in fondo, scherza, “non dobbiamo mica scrivere “guerra e pace”. Ricordi, bilanci, rimpianti e progetti consegnati all'AGI dal campione che più ha segnato la ... Leggi su agi

micheledisalvo : Auguri ad Adriano #Panatta - «Penso di essere stato una brava persona, con tutti. Non ho sospesi. Non sono vendicat… - voceditalia : Volèe, trofei e ciuffo ribelle, i 70 anni di Panatta - 85AleFrau : ?? #Panatta, 70 anni e una smorzata che ancora manca - super pezzo di @giampaoloroidi - UrbimanoOrbi : @nikysimeone @AdrianoPanatta Adriano è il tennis in Italia, negli anni settanta riempì i circoli di ' impiegati'; p… - SalvatoreSodan1 : RT @micheledisalvo: Auguri ad Adriano #Panatta - «Penso di essere stato una brava persona, con tutti. Non ho sospesi. Non sono vendicativo,… -

Ultime Notizie dalla rete : anni di Panatta Come cambierà il tennis dopo Covid-19? Ecco cosa ci dice Adriano Panatta Euronews Italiano