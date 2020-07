Guida Tv Mercoledì 8 luglio 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Guida Tv Mercoledì 8 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv mercoledì 8 luglio Rai 1ore 20:30 Techetechetè Speciale Poohore 22:00 Cose Nostre Speciale sulla storia dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, trucidati dalla mafia garganica Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 90° minutoGol Flash ore 21:45 NCIS 16×12 (replica)ore 22:45 Striminzitic Showore 23:45 90° minuto Rai 3ore 20:35 Geoore 21:20 Chi l’ha visto? show ore 00:00 Linea Notte – Info Canale 5ore 20:35 Paperssima Sprint (show) ore 21:20 Come Sorelle 1×01Ipek, poco prima delle nozze, scopre che l’uomo che sta per sposare ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre.ore 00:05 X Style Italia 1ore 19:30 Dr House 3×04 ore 20:25 CSI 8×08ore 21:15 Chicago Fire 7×03-04-05 1aTv ore 23:45 ... Leggi su dituttounpop

