Guardiola: «Koulibaly? Ne parliamo a fine stagione» – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dell’obiettivo di calciomercato Koulibaly Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli obiettivo di mercato di Citizens. «Ne parleremo a fine stagione. Abbiamo ancora partite e obiettivi importanti da giocare. La cosa più importante è questa in questo momento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OutsiderCM : KALIDOU VERSO PEP #Guardiola è seriamente intenzionato ad andare incontro alle esigenze del @napoli avvicinandosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Koulibaly

La Gazzetta dello Sport

Manchester City e Manchester United pescano in Italia per le loro difese. Stando al quotidiano britannico "The Indipendent" i due club rivali si starebbero infatti contendendo Koulibaly e Skriniar. Il ...Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli obiettivo di mercato di Citizens. «Ne parleremo a fine stagione. Abbiamo ancor ...