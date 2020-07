Genoa, Nicola: «Contro il Napoli ci crediamo» (Di martedì 7 luglio 2020) Davide Nicola ha parlato della partita di Serie A Contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha anticipato ai microfoni del canale ufficiale rossoblù la sfida di domani Contro il Napoli. MOMENTO – «Tanti elogi, la voglia di recuperare le partite l’abbiamo dimostrata già più di una volta. I ragazzi si stanno impegnando a fondo, abbiamo guadagnato due punti in più. Non ci accontentiamo mai e vogliamo migliorare. C’è anche poco tempo per lavorare magari su certe cose e ti alleni giocando. L’equilibrio sta nel fatto che dobbiamo in quello che dobbiamo fare senza ascoltare qualcosa che non ci serve. Le critiche costruttive, quelle sì, servono eccome». CONDIZIONE – «La squadra sta bene e ha lavorato bene. Possiamo fare meglio tutti noi ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : #Genoa, Nicola: 'Il Napoli sarà un'altra occasione per migliorarci': Il tecnico rossoblù: 'Gattuso mi sta molto sim… - andreafabris96 : ???? #Genoa, Davide #Nicola ????: 'La partita di domani è importantissima. #Gattuso? Mi piace come si pone.' ???… - DiMarzio : #Genoa, la probabile formazione di #Nicola per il #Napoli - 1canalesport : Genoa, Nicola: 'Stiamo ritrovandoci, pronti a sfidare il Napoli' -