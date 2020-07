Gasperini: “E’ un campionato diverso, con questo clima rischi di piantarti” (Di martedì 7 luglio 2020) Intervistato dal sito ufficiale del club, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha così parlato in vista della gara di domani contro la Sampdoria: “I numeri dicono tutto, ma ancora non abbiamo raggiunto i traguardi a livello matematico. I margini di miglioramento? Anche le grandi squadre li hanno, figuriamoci se non possiamo averli noi. Lo spirito è molto buono, mi è piaciuta anche la partecipazione e l’inserimento dei nuovi giocatori: questo rende la squadra migliore. All’andata abbiamo avuto delle difficoltà a costruire gioco, avevamo delle defezioni. Sappiamo benissimo che la Samp è una buona squadra, con queste due vittorie si è tolta dalla zona rossa. Non sarà una partita facile e non sarà diversa dalle sfide con Lazio e Napoli. Con Samp e Brescia dobbiamo trovare punti per avvicinarci al nostro ... Leggi su alfredopedulla

