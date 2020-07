Esplosione travolge persone intente a rubare benzina da un camion: 7 morti carbonizzati, tragedia in Colombia (Di martedì 7 luglio 2020) E’ una vicenda drammatica, quella che giunge dalla Colombia. Una vicenda dettata dalla povertà, in un momento in cui il paese è fortemente colpito dal Covid-19. Nel piccolo comune di Pueblo Viejo, nel nord del Paese, una Esplosione ha letteralmente travolto una novantina di persone (report locali parlano di 7 morti carbonizzati ed ottanta feriti). … L'articolo Esplosione travolge persone intente a rubare benzina da un camion: 7 morti carbonizzati, tragedia in Colombia NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Bambino morto per esperimento di scienze, al vaglio il video dello scoppio

Si continua ad indagare sulla morte di Riccardo Celoria, bambino di 10 anni morto a causa di un esperimento di scienze: gli investigatori hanno trovato il video che mostra l’esplosione che lo ha travo ...

