Ennio Morricone ci ha dato la sua più grande lezione sulle cose importanti della vita: chapeau! (Di martedì 7 luglio 2020) Ennio Morricone se ne è andato ora, a luglio. Questo bislacco 2020, che ha imposto il silenzio a teatri, cinema e sale da concerto, ha zittito anche lui, per sempre. Morricone ha attraversato gran parte del Novecento – era del 1928 – e un ventEnnio del secolo XXI. Un periodo lungo, fitto di storia, di guerre, di disastri, ma anche di conquiste scientifiche e innovazioni artistiche: se la musica ha toccato grandi vette, il cinema, la decima musa, ha mostrato quale forza, quanta seduzione può sprigionarsi dalle immagini in movimento. Se le due arti si combinano, può avvenire il miracolo. La musica sottolinea, amplifica, enfatizza, e talvolta contraddice o smentisce, quel che voci, gesti, atteggiamenti dicono in maniera aperta o allusiva. Esagerando un po’: dall’invenzione della colonna sonora, il film difficilmente reggerebbe senza corredo ... Leggi su ilfattoquotidiano

LostInFilm : Ennio Morricone. - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - pictoline : ?? Ciao, Ennio Morricone ?? - il_gattaccio : RT @opificioprugna: C'era una volta Ennio Morricone. ( Davide Pepato @pepautore1) #6luglio #EnnioMorricone #ripmaestro - Labbaronessa : RT @marcosalvati: Io non so come dirlo a quelli che continuano a condividere il tema di Nuovo Cinema Paradiso. Non è di Ennio Morricone ma… -