Duka (ECA): “Barcellona-Napoli si giocherà in Catalogna, non in campo neutro” (Di martedì 7 luglio 2020) Armand Duka, membro dell’ECA non che presidente della Federcalcio albanese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida di Champions League fra Napoli e Barcellona che si disputerà probabilmente in Catalogna e non in campo neutro: “La gara si giocherà a Barcellona. I catalani spingono per giocare anche con il pubblico. Le partite di Champions verranno effettuate nelle zone in cui il virus lo permette”. L'articolo Duka (ECA): “Barcellona-Napoli si giocherà in Catalogna, non in campo neutro” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

