Decapitato clan Senese. Michele "'o pazz" comandava dal carcere con i pizzini nelle scarpe (Di martedì 7 luglio 2020) Non è bastato il carcere- dove è finito nel 2013 - a fermare l’attività illecita di Michele Senese. E per comunicare all’esterno il capoclan usava le scarpe. Come? Il boss di uno dei principali clan attivia a Roma nascondeva nelle calzature i pizzini. Quando il figlio andava a trovarlo in prigione, senza farsene accorgere dagli agenti penitenziari, si scambiava le scarpe con lui. E così il messaggio arrivava dove “o pazz” - questo il suo soprannome, perché aveva tentato di dimostrare di essere affetto da malattie psichiatriche - desiderava. Questo è uno dei tanti elementi sostenuti dall’accusa, che oggi ha portato all’arresto di 28 persone, ritenute responsabili di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Tra gli arrestati ... Leggi su huffingtonpost

Arrestate 28 persone del clan che opera a Roma e non solo. Tra loro il fratello di Monica Cirinnà. Il gip esclude la schizofrenia paranoide del boss: "Ha dimostrato lucidità e freddezza" nei ...

