Covid, quest'anno niente mare per i bambini di Chernobyl (Di martedì 7 luglio 2020) Francesco Curridori I bambini dell'Ucraina e della Bielorussia che ogni estate vengono in Italia per disintossicarsi dalle scorie radioattive di Chernobyl quest'anno non arriveranno perché i programmi di accoglienza sono sospesi causa Covid quest'anno niente Italia per i bambini dell'Ucraina e della Bielorussia che ogni estate vengono nel nostro Paese per disintossicarsi dalle scorie radioattive dovute al disastro nucleare del 1986 di Chernobyl. I programmi di accoglienza sono sospesi a causa delle misure anti-Covid adottate dall'Italia. A lanciare l'allarme è un gruppo di “famiglie accoglienti” che ha pubblicato un appello sui social per sensibilizzare le istituzioni visto e considerato che lo scorso aprile si è sviluppato un importante incendio proprio nell'area coinvolta dall'esplosione della centrale nucleare. Incendio che, come ricorda ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Covid quest Madonna del Carmine, causa Covid, quest'anno non ci sarà la processione Monreale News Coronavirus, Ascierto premiato al Memorial per il dottor Siani: ‘Rispettare regole d’igiene’

Grande successo per il III “Memorial dott. Michele Siani” tenutosi ieri, 6 luglio, nella villa comunale di Vietri sul Mare, nel giorno in cui il dottore Siani avrebbe compiuto 60 anni. Ad aprire l’app ...

CORONAVIRUS: MATTEO MUTI, è MORTO a 29 anni il CAMPIONE ITALIANO di POKER, sconfitto dal COVID-19. I Dettagli

