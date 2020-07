Chiara Ferragni e Fedez: quanta guadagnano per ogni post? (Di martedì 7 luglio 2020) Quando si guadagna a fare gli influencer? Tanto. Certo, questo non vale per tutti, ma per i Ferragnez sì eccome. Così, Chiara Ferragni quando pubblica un post promozionale su Instagram, stando alla Hopper HQ, arriva a guadagnare circa 53.000 euro. Un po’ meno Fedez che non è all’altezza della moglie, con “solo” 28.000 euro L’agenzia inglese Hopper HQ ha pubblicato come “tradizione” la “Instagram Rich list” dove ciArticolo completo: Chiara Ferragni e Fedez: quanta guadagnano per ogni post? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

lovin_timothee : @cvshtonx chiara ferragni, fedez e nucola anna e mirko dei nirkiop - sc3neryxx : RT @1NTAENSE: fategli fare la pubblicità Pantene assieme a Chiara Ferragni ve ne prego - CinnamonGlRL : Cmq mi spezza che Chiara Ferragni metta sempre like ai post delle bimbediconte. Anche lei palesemente innamorata come tutte noi - hobiyouniverse : @yoongisracha chiara ferragni della thailandia - xswagway : chiara ferragni e fedez wannabe -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni e Fedez: quanta guadagnano per ogni post? SoloDonna Netflix, Away: Hilary Swank diventa una mamma astronauta

Ecco il trailer e le prime immagini della nuova serie Il 7 luglio sono usciti il teaser trailer e le prime immagini di Away: la nuova serie originale Netflix, che andrà in onda a partire dal 4 ...

Moda, il trikini è tra i must have dell'estate. FOTO

Sulla scia del ritorno al costume intero, torna in auge il trikini. Da Irina Shayk a Rihanna, da Chiara Ferragni ad Adriana Lima: scopri le star che lo preferiscono al bikini ...

Ecco il trailer e le prime immagini della nuova serie Il 7 luglio sono usciti il teaser trailer e le prime immagini di Away: la nuova serie originale Netflix, che andrà in onda a partire dal 4 ...Sulla scia del ritorno al costume intero, torna in auge il trikini. Da Irina Shayk a Rihanna, da Chiara Ferragni ad Adriana Lima: scopri le star che lo preferiscono al bikini ...