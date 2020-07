Caso Epstein, Ghislaine Maxwell può inguaiare Bill Clinton (Di martedì 7 luglio 2020) L’arresto di Ghislaine Maxwell, complice del finanziere-pedofilo Jeffrey Epstein, potrebbe rappresentare un vero e proprio terremoto per il mondo politico e per le élite che frequentavano il milionario e il suo giro di minorenni. Nei giorni scorsi Alan Dershowitz, ex avvocato di Epstein, ha scritto al riguardo un tweet piuttosto enigmatico: “Spero che Epstein abbia … Caso Epstein, Ghislaine Maxwell può inguaiare Bill Clinton InsideOver. Leggi su it.insideover

Maria_Elena66 : RT @FidelisQanon: Avvocato vittime nel caso Epstein e Maxwell: 'Principe Andrew, il tuo tempo e arrivato...e non solo il tuo... #QAnon #piz… - diab00lik : RT @SoulExpress_: Questo è il virologo Anthony Fauci con sua moglie Christine Maxwell. Si da il caso che sia la sorella di Ghislaine Maxwel… - Andy70BB : @ilgiornale Conosce tantissimi nomi illustri ed insospettabili pedofili altolocati...o la eliminano in anticipo com… - VivaBombacci : RT @FidelisQanon: Avvocato vittime nel caso Epstein e Maxwell: 'Principe Andrew, il tuo tempo e arrivato...e non solo il tuo... #QAnon #piz… - MarcobgItaly : RT @FidelisQanon: Avvocato vittime nel caso Epstein e Maxwell: 'Principe Andrew, il tuo tempo e arrivato...e non solo il tuo... #QAnon #piz… -