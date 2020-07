Caro Salvini, i giovani hanno una voce: vanno ascoltati, non schedati (Di martedì 7 luglio 2020) Che Matteo Salvini, leader della Lega, sia diventato ormai da tempo l’animale delle piazze (e spiagge) italiane è cosa risaputa. Mentre la sua bestia domina le piazze virtuali, lui governa le piazze fisiche tra pacche sulle spalle e selfie – letteralmente – virali. Ci sono risparmiati i discorsi altisonanti, concetti complessi, questioni sociali, problemi urgenti di cui la politica dovrebbe occuparsi e su cui una seria opposizione dovrebbe costantemente lavorare. Del resto è fortunato, i comizi canonici di una certa politica non sono più richiesti, i contraddittori e dibattiti tra opposizioni sono accuratamente evitati e le logiche della politica populista non chiedono complicazioni ma, al contrario, semplificazioni. Il segreto è proprio assecondare le semplificazioni ed esplicitarle, soddisfare le richieste fameliche appagando i bisogni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Firenze, 6 lug. (askanews) - Il ponte di Albiano uguale a tre mesi fa: crollato, con sopra il furgoncino rosso che c'era al momento dello schianto. "E' l'immagine della burocrazia e della lentezza ita ...

Le fantastiche promesse svanite in un istante

Caro direttore, da anni ci siamo ormai assuefatti alle spudorate menzogne dei politici. Dal «meno tasse per tutti» al «milione di posti di lavoro» di Berlusconi, al «rimpatrieremo 600 mila clandestini ...

Caro direttore, da anni ci siamo ormai assuefatti alle spudorate menzogne dei politici. Dal «meno tasse per tutti» al «milione di posti di lavoro» di Berlusconi, al «rimpatrieremo 600 mila clandestini ...