Calenda su La7: “Sono per un governo larghissimo con Berlusconi e pezzi intelligenti della Lega come Zaia”. E attacca Emiliano (Di martedì 7 luglio 2020) “Io sono per un governo larghissimo, il più largo possibile, anche con Berlusconi e i pezzi più intelligenti della Lega come Zaia. Sarebbe bene che i partiti che in Ue sono alleati governassero insieme l’Italia. Ricordo che Forza Italia e Pd governano insieme in Europa“. Sono le parole del leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di“In onda”, su La7. Sul M5s osserva: “I 5 Stelle sono tante cose. Patuanelli, ad esempio, è una persona che stimo. E’ una persona seria, con le sue idee, da cui molto spesso sono distante. Nei 5 Stelle ci sono anche persone perbene e intelligenti, tant’è che sono percorsi da molte fratture. Ma attenzione: il problema si pone se i 5 Stelle sono ancora condizionati da Di Battista o dalla retorica “No Mes”“. Attacco feroce dell’europarlamentare contro il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano

