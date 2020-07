Bambini trans a 9 anni, se non sei d’accordo Facebook ti censura. Chiedete a Pillon (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug – La censura dei giganti social non guarda in faccia a nessuno. Se Twitter può mettersi a limitare la libertà di espressione di Donald Trump, figurarsi se Facebook non può eliminare in maniera arbitraria il post di un umile senatore italiano come Simone Pillon. La colpa del leghista? Quella di aver criticato QUESTO colorato e coccoloso video-reportage di Freeda, dove si racconta la vita felice di una “bambina transgender di 9 anni”, che con grande consapevolezza a “3-4 anni ha detto ai suoi genitori di volersi operare e morire”. Ora per fortuna si sente “super libera” e a breve inizierà la cura ormonale e non si esclude da qui in futuro anche la castrazione chirurgica. La censura contro Pillon Pillon aveva semplicemente ricondiviso il video sulla sua pagina, commentando negativamente l’idea che ... Leggi su ilprimatonazionale

