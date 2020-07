Atalanta sul tetto d’Europa: nel mirino il record di gol del Bayern Monaco (Di martedì 7 luglio 2020) L’Atalanta insegue il primato di gol in Europa: comanda il Bayern Monaco a quota 100, dietro Lipsia e Borussia Dortmund L’Atalanta vuole stupire nelle ultime otto giornate di Serie A, arrivando all’impegno di Champions League con maggiore fiducia e convinzione. Oltre all’impresa del secondo posto in campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini vorrebbe superare i 100 gol segnati dal Bayern Monaco in Bundesliga, seguito da Borussia Dortmund e Lipsia. L’Atalanta è attualmente a quota 83, fuori dal podio, ma non mollerà la presa sui bavaresi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

mirkocalemme : L'Atalanta l'ha vinta in quei 10', figli di un male atavico che affligge il Napoli. Quando non è sul pezzo all 110%… - SerieA : Triplice fischio a Bergamo dove l’@Atalanta_BC si impone per 2-0 sul @sscnapoli! #SerieATIM #WeAreCalcio - corradone91 : Niente #Atalanta, niente ritorno all'#Ajax: Sven #Botman, dopo l'ottima stagione in prestito all'#Heerenveen, si tr… - futilimotivi : Per smargiassare sul vantaggio aspetterei a fare i conti dopo le partite con Milan e Atalanta, con cui Lazio ha gio… - bianca_caimi : RT @FBiasin: Tutta una serie di cose abbastanza inutili su #Conte, #Pioli, #Rangnick, #Sarri e #Gasperini. Per quelli che 'Se l'#Inter non… -