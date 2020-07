Whirlpool, operaio per protesta mette in vendita su Ebay l’azienda (Di lunedì 6 luglio 2020) Un operaio ha deciso per provocazione di mettere la Whirlpool in vendita su Ebay per protestare contro il governo e la multinazionale. Un operaio della Whirlpool ha deciso di protestare contro i licenziamenti imposti dall’azienda in un modo che ha sorpreso tutti. Questi infatti ha deciso di creare un annuncio su Ebay per mettere in … L'articolo Whirlpool, operaio per protesta mette in vendita su Ebay l’azienda proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

simoventurini1 : RT @StatiPopolari: Luciano, operaio Whirlpool: “Oggi in questa piazza diciamo Napoli non molla, gli invisibili non mollano” #statipopolari… - F839G : RT @StatiPopolari: Luciano, operaio Whirlpool: “Oggi in questa piazza diciamo Napoli non molla, gli invisibili non mollano” #statipopolari… - OttaviDeborah : RT @fanpage: Un annuncio provocatorio che ha scatenato la reazione del ministro Patuanelli. - EliBettineschi : RT @StatiPopolari: Luciano, operaio Whirlpool: “Oggi in questa piazza diciamo Napoli non molla, gli invisibili non mollano” #statipopolari… - Liuc87_Luca : RT @StatiPopolari: Luciano, operaio Whirlpool: “Oggi in questa piazza diciamo Napoli non molla, gli invisibili non mollano” #statipopolari… -