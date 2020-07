Torna Affari Tuoi? Un nuovo conduttore e tante novità per il game di Rai 1 (Di lunedì 6 luglio 2020) Tutto pronto per un grande ritorno su Rai 1. Fra pochi mesi la prima rete pubblica dovrebbe infatti ospitare una nuova edizione del celebre game show Affari Tuoi. A riportarlo è TvBlog, che sembra dare per certo il ritorno del celebre programma in onda dopo il Tg1, chiuso nel 2017 a causa dei bassi ascolti registrati dall’ultima edizione condotta da Flavio Insinna. Secondo le prime indiscrezioni ci saranno però delle novità, perché Affari Tuoi tornerà in onda in un nuovo formato e con un nuovo conduttore. Affari Tuoi: da Paolo Bonolis a Flavio Insinna Affari Tuoi, adattato dal format olandese Deal or No Deal, è arrivato su Rai 1 nel 2003, ed è poi andato in onda per 14 anni consecutivi con grande successo di pubblico. A condurre la prima edizione c’era Paolo Bonolis, poi rimasto al timone del game show anche per il ... Leggi su thesocialpost

