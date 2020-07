Sonia Bruganelli, il retroscena sulla pandemia: “Io e Paolo Bonolis avevamo capito tutto” (Di lunedì 6 luglio 2020) Sonia Bruganelli contro gli haters Tanto famosi ma anche tanto criticati. Stiamo parlando di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che da anni sono una coppia molto affiatata e che coi loro tre figli formano una bellissima famiglia. I due sono spesso al centro delle polemiche per il loro tenore di vita e soprattutto per l’ostentazione che la produttrice fa spesso sui suoi canali social. E se il mattatore di Ciao Darwin e Avanti un altro non replica quasi mai alle accuse, la sua dolce metà non le manda a dire. Ad esempio, in una recentissima intervista a Libero Quotidiano ha detto: “Durante la pandemia io e Paolo avevamo capito che certe disposizioni umane non cambieranno mai. Insultare è uno sfogo, non sappiamo chi ci sia dietro, ma certo andrebbe analizzato psicologicamente. Sono maschere che si indossano”. In poche parole, secondo la Bruganelli ... Leggi su kontrokultura

_DAGOSPIA_ : LADY BONOLIS: ‘MI ODIANO PERCHÉ SONO RICCA’- IO MOLTO MADRE, A VOLTE MOGLIE… - infoitcultura : Sonia Bruganelli si confessa a Libero: odiata perché ricca - Italia_Notizie : Bruganelli senza giri di parole: 'Vi spiego perché mi odiano...' - ilgiornale : Tra i tanti personaggi noti sui social, Sonia Bruganelli è una delle più criticate: il suo altissimo tenore di vita… -