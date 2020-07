Solidarietà a Napoli, più di 5000 indumenti donati a persone bisognose (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una catena di solidarietà ha coinvolto la Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio che si è impegnata, in questi giorni, nella donazione di 5580 indumenti nuovi a persone bisognose di Napoli e provincia. I capi di vestiario – tute, pigiami, vestaglie, accappatoi – tutti in tessuti caldi come il pile, in vista del prossimo periodo freddo, sono stati consegnati seguendo tre linee di distribuzione al fine di assicurare la massima copertura possibile delle zone cittadine e della provincia individuate. Il primo nucleo, di 2250 indumenti, è attualmente in corso di distribuzione nel capoluogo campano, mediante il supporto dei Cappellani dell’Ordine Don Vincenzo Vollero, Parroco di S. Maria degli Angeli alle Croci e di Padre Calogero Favata, Priore del Convento di ... Leggi su anteprima24

