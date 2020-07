Serie A 2019/2020, i diffidati a rischio squalifica (Di lunedì 6 luglio 2020) Quali sono i diffidati di ogni squadra di Serie A 2019/2020 giornata per giornata? Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco del campionato con l’elenco aggiornato dei calciatori a rischio squalifica in caso di ulteriore ammonizione. Un elenco utile per i tifosi e gli appassionati ma anche per i fanatici del fantacalcio. La Serie A è ormai entrata nel vivo e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale sui calciatori a rischio squalifica. Quali saranno le squadre con più ammonizioni? E quali i giocatori con più gialli ricevuti e partite saltate? Scopriamolo insieme. I diffidati dopo la ventinovesima giornata Atalanta: – Bologna: Denswil, Palacio Brescia: Sabelli, Dessena, Spalek Cagliari: Simeone, Ionita, Nandez Fiorentina: Lirola, Duncan, Vlahovic, Castrovilli Genoa: Ghiglione, Pandev, Zapata, Favilli, ... Leggi su sportface

