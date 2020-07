Selvaggia Lucarelli difende il figlio: ecco come sono andati i fatti (Di lunedì 6 luglio 2020) Coinvolto in contestazioni politiche Leon il figlio di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, è stato difeso sul web dalla mamma che ha voluto spiegare cosa è successo durante una visita a Milano di Matteo Salvini. L’egocentrica blogger ma anche giornalista ha usato i canali più popolari per chiarire la situazione e proteggere il figlio da eventuali speculazioni e critiche d’informazione. Selvaggia Lucarelli ha scritto su TPI come si sono svolti i fatti. Uscita come al solito con il figlio per fare colazione nel loro posto di routine ha avvertito poco lontano da dove si trovava delle agitazioni, si è avvicinata e c’era Matteo Salvini. Con molta tranquillità ha fatto notare al leader politico che nonostante l’assembramento da lui provocato non indossava la mascherina. Salvini non ha risposto, la Lucarelli è stata ... Leggi su quotidianpost

AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] #Salvini fa il fenomeno con un 15enne (figlio di Selvaggia Lucarelli) e la polizia prende le gen… - fanpage : Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta pacificamente #Salvini, fermato dalla polizia. Rapida la replica d… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli chiama Salvini con il suo nome (“razzista e omofobo”) e… - assenzio14 : RT @giubileif: Sarà che, nonostante la mia età, ragiono alla vecchia maniera ma se a 15 anni fossi andato a insultare un senatore come ha f… - Mine_1509 : RT @Iperborea_: Leon ha contestato Salvini in maniera pacata. Il fatto che qualcuno venga identificato dalla polizia per questo non è norma… -