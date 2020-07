Roma, positivi 14 bengalesi: molti di loro rifiutano i test (Di martedì 7 luglio 2020) Appena sono sbarcati verso le 17.30 a Fiumicino, i 276 passeggeri arrivati ieri da Dacca con un volo speciale hanno trovato ad attenderli i medici dell?Asl Roma 3 per fare loro sierologici e... Leggi su ilmessaggero

fanpage : Fiumicino, controllati i 225 passeggeri di un aereo dal Bangladesh: 14 positivi al coronavirus - RegioneLazio : Oggi registriamo un dato di 19 casi positivi e di questi 13 sono casi di importazione (12 del Bangladesh). Un nuovo… - Agenzia_Ansa : #Roma, 2 bimbi positivi. Chiuso il centro estivo #ANSA - Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: Roma, positivi 14 bengalesi: molti di loro rifiutano i test - ilmessaggeroit : Roma, positivi 14 bengalesi: molti di loro rifiutano i test -

Ultime Notizie dalla rete : Roma positivi

Gli Stati popolari hanno vinto la sfida contro il sole tropicale che surriscalda queste giornate romane e sono riusciti a riempire piazza San Giovanni di voci ed esperienze che nascono nelle tante bat ...Quattro su dieci le camere prenotate fino a questo momento per un’estate in famiglia. In aumento i voli delle principali compagnie aeree europee. Domanda estera oltre il -77% Sono 4 su 10 le camere de ...