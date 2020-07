Reati ambientali | Chernobyl, il costo delle bugie (Di lunedì 6 luglio 2020) Ogni menzogna che raccontiamo ha un debito con la verità, e prima o poi, quel debito deve essere pagato. Qual è il costo delle bugie? Termina con le parole dello scienziato Legasov la serie TV Chernobyl che, nelle sue cinque puntate, racconta in modo molto realistico, la più grave sciagura nucleare al mondo nella centrale nucleare russa. I difetti del reattore tenuti nascosti nei cassetti per non offuscare la gloria del regime sovietico e della sua industria nucleare. Tecnici dentro le (...) - Ambiente / Inquinamento, bugie, , Chernobyl, Reati ambientali Leggi su feedproxy.google

Si terrà il 18 settembre l’udienza a carico di Luca Erminio Ciarlini, 61enne di Roma, Giuseppe Venturini, 51 anni di Tagliacozzo e Antonio Di Cesare, 59enne di Civita D’Antino. I tre ex dirigenti del ...

