Previsioni Meteo inizio settimana | migliora il tempo ma ancora piogge

Nuovo appuntamento con le Previsioni Meteo per l'Italia. Questa volta vi parliamo di quello che accadrà nei primi giorni di questa settimana. Dopo un week end caratterizzato da tempo instabile con cieli nuvolosi, qualche acquazzone e temperature in leggera diminuzione, la situazione sembra leggermente migliorare in questo inizio di settimana. Infatti lunedì e martedì l'Anticiclone africano sembra recuperare terreno nel nostro paese dopo che correnti fresche dal Nord Europa lo avevano allontanato in particolare dal Nord Italia. Tuttavia insisteranno ancora correnti fresche soprattutto sulle regioni del Sud con alcuni temporali nelle ore pomeridiane. Previsioni Meteo inizio settimana: il tempo migliora rispetto al week end ma ancora tanta instabilità Inoltre primi segni di un nuovo peggioramento del tempo a causa di una perturbazione proveniente dal

GROSSETO – Il primo lunedì di luglio in Maremma è la giornata più calda in questa estate: le temperature massime, a Grosseto, volano a un passo dai 35 gradi: ne sono attesi 34. Restano invece stabili ...

Meteo Mantova: discreto fino a lunedì, qualche possibile rovescio martedì

Aggiornamento previsioni meteo Mantova, domenica, 5 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massi ...

