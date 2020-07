Platinette attacca la legge contro l’omofobia: “Putt**ata colossale. Non sopporto vittimismo delle persone LGBT” (Di lunedì 6 luglio 2020) Platinette: “legge contro l’omofobia? Non sopporto il vittimismo LGBT” Fanno discutere le parole di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, nei confronti del ddl Zan, la cosiddetta legge contro l’omofobia, che verrà votata nei prossimi giorni, e in generale sulle questioni riguardanti i diritti civili e delle persone LGBT. Già in passato la famosa drag queen aveva attaccato le unioni civili e si era detta contraria alla stepchild adoption e alla gestazione per altri. In un’intervista rilasciata a La Verità, Mauro Coruzzi ha criticato la legge sull’omofobia, dicendo di non sopportare “il vittimismo, il piagnisteo continuo degli Lgbt“. Per Platinette il tema dei diritti civili non è prioritario: “Ho visto molte coppie omosessuali sacrificare il loro universo fatto di differenze quasi ne avessero paura, per ... Leggi su tpi

Quando c’è da sparare a zero contro i diritti della comunità LGBT, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è incredibilmente sempre in prima fila. In passato aveva già detto di no a GPA e stepchild adoptio ...

