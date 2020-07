Pago ed Eros Ramazzotti in un video insieme, i social impazziscono (Video) (Di lunedì 6 luglio 2020) Gli incontri casuali, molto spesso, sono i migliori. Proprio nelle ultime ore due noti cantanti si sono incontrati per caso, hanno deciso di scambiare quattro chiacchiere insieme e hanno girato un Video che li riprende vicini. Stiamo parlando di Eros Ramazzotti e di Pago, due dei nomi che il gossip ha nominato più spesso negli ultimi mesi. Pago, infatti, si è definitivamente lasciato con Serena Enardu ed è stato recentemente vittima dei ladri mentre a Ramazzotti hanno appioppato diversi flirt col passare dei giorni. Fatto sta, comunque, che il Video tra i due cantanti, condiviso sui social, ha letteralmente mandato in visibilio i fans. Vediamo i dettagli. Il Video tra Pago e Ramazzotti Pago, trasferitosi a Milano per concentrarsi esclusivamente sul lavoro, ha recentemente incontrato un collega e amico, Eros Ramazzotti. I due cantanti si sono fermati a scambiare ... Leggi su kontrokultura

