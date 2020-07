Ocean Viking, lo sbarco in tempo reale a Porto Empedocle (Di lunedì 6 luglio 2020) Tra pochi minuti avverrà lo sbarco della Ocean Viking con ben 180 migranti a bordo. sbarco che verrà effettuato nel Porto Empedocle, ad Agrigento. È atteso nei prossimi minuti, nel Porto Empedocle, ad Agrigento, lo sbarco della nave Ocean Viking con 180 migranti a bordo della stessa Ong. Più tardi, poi, arriverà l’esito dei vari tamponi anti Covid-19, effettuati nella giornata di ieri. I 180 migranti a bordo provengono da diversi Paesi dell’Africa, alcuni anche molto distanti tra loro: 60 persone del Bangladesh, 3 del Camerun, 17 dell’Egitto, 11 dell’Eritrea, 6 del Ghana, 1 della Costa D’Avorio e 1 del Mali. Altri 11 del Marocco, 46 del Pakistan, 16 della Tunisia. Ed infine 1 della Nigeria, 4 del Sud Sudan e 3 del Sudan del Nord. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Porto Empedocle, 28 migranti ... Leggi su bloglive

Ci risiamo, altri migranti approdano clandestinamente in Italia. Il tutto ovviamente con il via libera del governo. A denunciare quanto sta avvenendo in queste ore è Matteo Salvini che sui social espl ...La Ocean Viking ha ancorato fuori da Porto Empedocle, come da indicazioni ricevute dalla Capitaneria di porto. Ad ora, informa la ong Sos Mediterranee, "non abbiamo avuto istruzioni su come e quando a ..."