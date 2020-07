Nuovo intervento chirurgico di 5 ore per Alex Zanardi, la prognosi resta riservata (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ arrivato poco fa un Nuovo bollettino medico circa le condizioni di Alex Zanardi. L’atleta è stato sottoposto ad un Nuovo intervento chirurgico della durata di 5 ore. Le sue condizioni restano gravi. “Zanardi è stato sottoposto ad un Nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato. L’operazione effettuata fa parte degli interventi programmati dall’equipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta. Dopo l’intervento, durato circa 5 ore, Alex Zanardi è stato nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove resta sedato e ventilato meccanicamente. Le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di ... Leggi su ilnapolista

