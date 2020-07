Mi pento e mi dolgo per avere dubitato del Milan! (Di lunedì 6 luglio 2020) Dio del pallone, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore per avere dubitato del Milan e averlo seppellito prematuramente dopo l’inopinato pareggio con la Spal, d’altra parte persino i discepoli di Gesù fin quando non lo videro di persona furono scossi dal dubbio che davvero fosse uscito dal sepolcro, nella grotta in cui era stato seppellito. Ai sadducei che non credevano nel concetto di resurrezione dei morti, Cristo disse che i resuscitati saranno come angeli nei cieli, e devo ammettere che vedere dominare la spocchiosa e presuntuosa Lazio nella sua tana da un Milan resuscitato dopo tre giorni – che coincidenza… – mi ha dato l’illusione che lo stadio Olimpico fosse diventato il paradiso rossonero, e forse l’aver seguito la partita sorseggiando del buon vino fresco ha fatto sì che immaginazione e verità finissero per ... Leggi su ilfattoquotidiano

