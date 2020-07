Messaggio truffa: WhatsApp torna a pagamento (Di lunedì 6 luglio 2020) Ancora nuovi casi di fake-news e truffe online o sulle app di messaggistica. E ancora una volta, una delle applicazioni vittima di questi allarmismi e diciamolo, scherzi di cattivo gusto, è proprio WhatsApp, che da diversi giorni sta ricevendo segnalazioni dagli utenti, circa una notizia che ha destato la preoccupazione di molti. Si tratta di un Messaggio truffa che parla di un ritorno a WhatsApp a pagamento, a partire dal mese di luglio. WhatsApp: a pagamento da luglio? WhatsApp è l’app di messaggistica per eccellenza. La più utilizzata, nonostante la rivale Telegram, con nuove funzioni che l’hanno resa ancora più fruibile e facile da usare. In particolare, durante l’emergenza di Covid-19, la piattaforma ha subito modifiche e aggiornamenti che hanno migliorato notevolmente la qualità degli utenti, costretti in casa durante il ... Leggi su quotidianpost

