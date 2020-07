Made in Sud, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda il 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Made in Sud, anticipazioni e ospiti della puntata in onda il 6 luglio Questa sera, 6 luglio 2020, torna l’appuntamento con Made in Sud, il programma comico condotto da Stefano De Martino, affiancato da Fatima Trotta. Per questa quarta puntata, i due conduttori accoglieranno sul palcoscenico tanti comici, tra cast fisso e ospiti d’eccezione. Il programma, giunto alla sua decima edizione, può contare su tanti volti comici e le puntate sono state girate nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio da Covid. Vediamo quali sono le anticipazioni per questa quarta puntata, in onda oggi, lunedì 6 luglio su Rai 2. Tutto su Made in Sud: conduttori, cast, ospiti, puntate e streaming Le anticipazioni della quarta puntata Tra gag, musica e risate, torna l’appuntamento con i comici di Made in Sud, guidati dal capocomico Biagio Izzo e presentati dalla coppia ... Leggi su tpi

OndaradioGargan : Torna su Rai 2 in prima serata dall’Auditorium del Cptv di Napoli l’appuntamento con lo show comico MADE IN SUD con… - SMSNEWSOFFICIAL : A @madeinsud_rai , su Rai2, il sax leggendario di @EnzoAvitabile - cirogalluccio2 : @ste_demartino ciao Stefano sei un grande a Made in sud - yeshua_max : RT @ste_demartino: MADE IN SUD Questa sera, alle 21.20 su #Rai2, la quarta puntata... vi aspetto ?? #madeinsud - madeinsud_rai : RT @ste_demartino: MADE IN SUD Questa sera, alle 21.20 su #Rai2, la quarta puntata... vi aspetto ?? #madeinsud -

Ultime Notizie dalla rete : Made Sud Made in Sud, party a Posillipo per il compleanno di Fatima Trotta Napoli Fanpage Belén Rodriguez e De Martino si separano anche in tv, solo Stefano guiderà il Festival di Castrocaro

Le strade di Stefano De Martino e Belén Rodriguez si dividono, anche professionalmente. Dagospia anticipa che il conduttore di Made in Sud sarà da solo alla guida della prossima edizione del Festival ...

Made in Sud, chi è il rapper Vale Lambo: vero nome, età, canzoni

Vale Lambo, il rapper ospite della puntata del 6 luglio di Made in Sud: chi è, vero nome, età e canzoni, il duetto con Sal Da Vinci. (screenshot video) Si chiama Vale Lambo, nome d’arte di Valerio Api ...

Le strade di Stefano De Martino e Belén Rodriguez si dividono, anche professionalmente. Dagospia anticipa che il conduttore di Made in Sud sarà da solo alla guida della prossima edizione del Festival ...Vale Lambo, il rapper ospite della puntata del 6 luglio di Made in Sud: chi è, vero nome, età e canzoni, il duetto con Sal Da Vinci. (screenshot video) Si chiama Vale Lambo, nome d’arte di Valerio Api ...