Le Iene presentano: speciale Chico Forti. Oggi su Italia 1 (Di lunedì 6 luglio 2020) Le Iene presentano: speciale Chico Forti. Oggi su Italia 1 Questa sera, 6 luglio 2020, alle ore 21,15 su Italia 1 va in onda, in replica, “Le Iene presentano: speciale Chico Forti”, speciale dedicato all’imprenditore Italiano accusato di omicidio e condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000. Una puntata che ripercorre le vicende dell’intricato caso che, fino ad Oggi, ha suscitato molto interesse. Il caso di Chico Forti, il quale si dice da sempre vittima di un errore giudiziario, è stato oggetto di dibattito nel mondo politico Italiano, con l’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha chiesto la revisione del processo e l’onorevole Emanuela Corda del M5S che ha organizzato una conferenza già lo scorso 3 dicembre alla Camera dei Deputati per discutere del caso. La vicenda, cosa è successo Il velista e ... Leggi su tpi

