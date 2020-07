La ricetta estiva: pasta con crema di melanzane e pomodorini (Di lunedì 6 luglio 2020) La ricetta estiva: pasta con crema di melanzane e pomodorini. Per un bel pranzo della domenica tutti in famiglia, questa pasta con crema di melanzane e pomodorini che stiamo per presentarti può essere davvero un’idea eccellente. Qui di seguito ti indichiamo quali sono gli ingredienti e come si prepara questo ottimo primo estivo. La ricetta estiva: pasta con crema di melanzane e pomodorini Gli ingredienti Per la preparazione di questo primo piatto davvero ficcante ti servono: 400 grammi di pasta corta; quattro melanzane; 200 grammi di pomodorini; 150 grammi di robiola (o stracchino); olio extravergine di oliva q.b.; uno spicchio d’aglio; sale, pepe, basilico e parmigiano grattugiato quanto basta. La preparazione Per la preparazione procedi così Il primo passo è realizzare la crema di melanzane. Prendi metà delle melanzane e le passi in ... Leggi su pianetadonne.blog

Pasta patate e cozze

La pasta patate e cozze è un'alternativa gustosa alla tradizione pasta con le cozze. La ricetta è molto facile e veloce da preparare perfetta per le cene estive quando si ritorna dal mare.

Milkshake alla fragola: una merenda fresca e ghiotta! La ricetta

Il milkshake alla fragola è un dessert fresco e gustoso da assaporare nelle giornate calde estive. Con pochi e semplici ingredienti, è ottimo per tutti i palati.

