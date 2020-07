Ippolito striglia i colleghi: «Le divisioni portano confusione: sempre meno mascherine in giro. Ma il virus non è morto» (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 5 luglioQuel che preoccupa di più il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, non sono tanto i focolai di Coronavirus che stanno rinascendo in Italia, quanto il calo diffuso dell’attenzione al rispetto delle regole per il contenimento dei contagi. I focolai secondo Ippolito, intervistato dal Corriere, «fanno parte della circolazione di tutti i virus. Succede per il raffreddore, per la rosolia e tutte le malattie infettive». Indicano che «il virus non è morto», dice l’infettivologo che si pone nel mezzo tra chi, come Alberto Zangrillo, parla della morte clinica del virus, e chi invece, come Andrea Crisanti, prevede una nuova ondata in autunno. Ed è proprio sulle continue contrapposizioni tra gli esperti che Ippolito indica un fattore che può aver ... Leggi su open.online

