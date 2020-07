Il calcio, il lager, l'amore. La storia di Edoardo Mandich (Di lunedì 6 luglio 2020) Ha 19 anni, Edoardo Mandich, quando a luglio del 1943 riceve la cartolina della chiamata alle armi. Se l’aspettava, quindi non si sorprende. Ma in quello stesso momento capisce che la sua carriera sportiva è stroncata prima ancora di iniziare.Mandich nasce a Fiume il 28 febbraio 1924, dunque quando Fiume è ancora italiana. Il gioco del calcio gli piace fin da piccolo, e la particolarità di essere ambidestro, che all’inizio chi lo allena guarda con sospetto, con un po’ d’esperienza diventa un vantaggio. Ha pure un tiro potente, grande resistenza in campo, visione del gioco nel suo insieme. Viene notato e la Pro Patria, allora in serie B, lo tessera per la squadra giovanile. Sta per esordire quando arriva la cartolina che gli ordina di presentarsi a Venezia per essere arruolato nella Regia Marina.L’8 settembre, giorno della firma ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : calcio lager Il calcio, il lager, l'amore. La storia di Edoardo Mandich L'HuffPost Liverpool re d'Inghilterra. È il riscatto della storia sui nuovi ricchi del calcio

Hanno dovuto aspettare trent'anni. Hanno giocato millecentocinquantuno partite, hanno sofferto per centotremilaquattrocentodieci minuti, hanno segnato millenovecentosessantotto gol, hanno speso un mil ...

Inter il meglio nel campionato 'gna fa'. E i tifosi della Juve sono stufi

Bentornato Campionato e domandarti come stai è solo cortesia e non pignoleria ispettiva. Si vede come stai: ai tuoi primi passi (e forse anche ai secondi...) se ...

Hanno dovuto aspettare trent'anni. Hanno giocato millecentocinquantuno partite, hanno sofferto per centotremilaquattrocentodieci minuti, hanno segnato millenovecentosessantotto gol, hanno speso un mil ...Bentornato Campionato e domandarti come stai è solo cortesia e non pignoleria ispettiva. Si vede come stai: ai tuoi primi passi (e forse anche ai secondi...) se ...