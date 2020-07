Francia, via Castaner: all'Interno arriva Darmanin (Di lunedì 6 luglio 2020) Parigi, 6 lug. (Adnkronos) - Il nuovo governo francese di Jean Castex vede l'uscita del ministro dell'Interno Christophe Castaner. Al suo posto va Gerald Darmanin, 37 anni, finora ministro del Bilancio, proveniente dal partito conservatore Les Republicains. Rimangono ai loro posti i ministri degli Esteri Jean-Yves Le Drian, della Difesa Florence Parly, dell'Economia Bruno Le Maire, della Salute Olivier Veran e della Pubblica Istruzione Jean-Michel Blanquer. Eric Dupond-Moretti, uno dei legali più noti di Francia, con nazionalità anche italiana, è invece il nuovo ministro della Giustizia del governo di Jean Castex. Darmanin assume una delle poltrone più difficili del governo francese, dopo le proteste dei gilet gialli e per le pensioni, con la polizia spesso accusata di eccessi che a sua volta si sente nel mirino. Il nuovo titolare dell'Interno proviene dalla ... Leggi su iltempo

