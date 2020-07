Fase 3: Bersani, ‘Ue matrigna non c’è più, ora coraggio riforme’ (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Ci sono alcuni paesi nordici e qualche forza politica, in casa nostra e in giro per l’Europa, che rivendicano un’Europa matrigna e ferma sugli 0 virgola. Quella Europa non c’è più, ci sarà una disciplina certo, ma condivisa. La Germania ha capito che se andasse a fondo l’Italia sarebbe un guaio per tutti”. Lo dice Pierluigi Bersani, di Articolo Uno, ospite di Skytg24. L'articolo Fase 3: Bersani, ‘Ue matrigna non c’è più, ora coraggio riforme’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

zazoomblog : Fase 3: Bersani Ue matrigna non cè più ora coraggio riforme - #Bersani #matrigna #cè - TV7Benevento : Fase 3: Bersani, 'Ue matrigna non c'è più, ora coraggio riforme'... - Francesca_1967 : @EugenioCardi Ho sbagliato la prima volta: nell'esprimermi a favore di Renzi, nel dare 2 Euro alle primarie al PD e… - Illupodellastep : RT @Moonlightshad1: #Bersani consegnò ai suoi successori un partito in salute e, oltre a saper parlare di politica non è mai uscito dalla f… - gio_pasto : RT @Moonlightshad1: #Bersani consegnò ai suoi successori un partito in salute e, oltre a saper parlare di politica non è mai uscito dalla f… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Bersani Fase 3: Bersani, 'Ue matrigna non c'è più, ora coraggio riforme' SassariNotizie.com Fase 3: Bersani, 'Ue matrigna non c'è più, ora coraggio riforme'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Ci sono alcuni paesi nordici e qualche forza politica, in casa nostra e in giro per l'Europa, che rivendicano un'Europa matrigna e ferma sugli 0 virgola. Quella Europa non ...

Ma di cosa stiamo parlando? Il Mes ci farà risparmiare appena 500 milioni su 60 miliardi

Da alcuni giorni il dibattito sul Mes è tornato prepotentemente al centro della scena politica. La maggioranza è pericolosamente spaccata, il premier Conte nicchia e prende tempo, Zingaretti scuote la ...

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Ci sono alcuni paesi nordici e qualche forza politica, in casa nostra e in giro per l'Europa, che rivendicano un'Europa matrigna e ferma sugli 0 virgola. Quella Europa non ...Da alcuni giorni il dibattito sul Mes è tornato prepotentemente al centro della scena politica. La maggioranza è pericolosamente spaccata, il premier Conte nicchia e prende tempo, Zingaretti scuote la ...