Ennio Morricone - Il Maestro e le auto (Di lunedì 6 luglio 2020) Addio Ennio Morricone, venuto a mancare nella notte per le complicazioni dovute a una frattura al femore. Il Maestro lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo, che da decenni lo celebra per le sue leggendarie colonne sonore, da quelle per gli Spaghetti Western alla musica realizzata per The hateful eight di Quentin Tarantino, che nel 2016 gli è valso il secondo premio Oscar. Del resto, qualunque regista o produttore avrebbe voluto avvalersi di una collaborazione con il compositore romano, la cui popolarità non poteva non passare inosservata nemmeno al mondo delle quattro ruote, tra car movie e spot televisivi. La 850 Sport Spider. Rimanendo sul suo terreno delezione, quello dei film, spicca il nome del Maestro sulla locandina de Lautomobile del 1971. Si tratta dellultima pellicola del ciclo Tre donne, una trilogia televisiva diretta da Alfredo ... Leggi su quattroruote

