E se Anna Tatangelo ‘rinuncia’ alla maglia… La visione è “roba da matti” (Di lunedì 6 luglio 2020) In questi giorni vi sarete imbattuti nel nuovo, e drasticamente inedito, look di Anna Tatangelo. Statisticamente parlando, ad un evidente e repentino cambiamento esteriore ne consegue anche uno interiore. Così è stato per la ragazza di periferia che, ormai donna indipendente, si sente preparata a voltare pagina iniziando un nuovo capitolo di vita familiare e professionale. Gigi D’Alessio non è più al suo fianco ma resterà sempre un caposaldo per lei, il loro sentimento si sta trasformando in una fedele amicizia, per il bene del loro bambino Andrea D’Alessio. “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. ... Leggi su tuttivip

