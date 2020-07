È morto Ennio Morricone, il cinema perde il suo compositore (Di lunedì 6 luglio 2020) Il cinema mondiale dice addio al maestro compositore di alcune delle più note colonne sonore di tutti i tempi. È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar... Leggi su feedpress.me

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella saluta Ennio Morricone in occasione del concerto per i 90 anni del Maestro all'Auditorium Parco della Musica, Roma, 27 settembre 2018. (ansa) A Hollywo ...In seguito alle complicazioni dovute alla rottura del femore, è morto nella notte, in una clinica romana, il compositore premio Oscar Ennio Morricone. È quanto apprendiamo da Repubblica che è stata tr ...