Disavventura per Bruno Peres, i carabinieri mettono il sigillo al suo appartamento (Di lunedì 6 luglio 2020) Non dev'essere un momento semplicissimo per Bruno Peres. Il terzino della Roma assieme ai suoi compagni è sotto esame dopo le 3 sconfitte consecutive e l'obiettivo Europa rischia di complicarsi. Come tanti giocatori giallorossi, anche il brasiliano non ha giocato all'altezza delle aspettative ed ora anche un fatto di cronaca mina la tranquillità del giocatore.I carabinieri DA Bruno Perescaption id="attachment 987915" align="alignnone" width="300" Bruno Peres (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore nella notte ha subito la visita dei carabinieri che hanno successivamente posto i sigilli all'appartamento in cui vive anche lui. Bruno Peres non ha nulla a che fare con l'indagine delle forze dell'Ordine che hanno portato finora all'arresto di 28 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa ... Leggi su itasportpress

