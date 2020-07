Civitavecchia, basta combustibili fossili: ora servono rinnovabili, idrogeno e lavoro (Di lunedì 6 luglio 2020) Da anni Civitavecchia registra mobilitazioni popolari contro la combustione in atmosfera di fossili per produrre elettricità a basso prezzo, ma a danno della salute. Come è ormai pratica consolidata, gli enti energetici provano a rinnovare i loro impianti inquinanti laddove il territorio ha già subito una ferita precedente, nella presunzione che la cittadinanza locale si rassegni più facilmente rispetto ad un’altra cui venga prospettato l’insediamento di una centrale mai allestita in precedenza. È successo già così tra Lodi e Piacenza, nella bassa padana verso la confluenza del Po, nella Puglia o lungo le rive del Mar Ligure, dove pezzo dopo pezzo sono state rianimate e potenziate le centrali che nel tempo diventavano obsolete. Un disagio già subito e pagato con tassi abnormi di malattie, si può ulteriormente ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Nonostante le oramai numerosissime segnalazioni da parte di questo Gruppo Civico, sempre attento alle problematiche inerenti la sicurezza, il pericolo continua purtroppo a correre inesorabile sulle s ...

Rai Storia: "Mare Nostrum", Roma e il suo fiume

Roma, 2 lug. (askanews) - Navigare il Tevere ha sempre significato fare di Roma, capitale prima dell'Impero, poi del Papato, quindi dell'Italia unita, una citt marinara della stessa importanza di pote ...

